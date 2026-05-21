Vestibulinho da Etec Elias Nechar chega aos últimos dias de inscrições

Quem deseja fazer um curso técnico gratuito e de qualidade, para se destacar no mercado de trabalho, deve aproveitar o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2026. As inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, às 15h, exclusivamente pela internet, com taxa de R$ 50. A prova será no dia 21 de junho, às 13h30.

O Centro Paula Souza (CPS), que administra as Etecs, disponibiliza cerca de 33 mil vagas para cursos técnicos e especializações técnicas em unidades de todo o estado. O candidato pode optar pela modalidade presencial, semipresencial ou online, conforme as opções disponíveis.

Na Etec Elias Nechar, em Catanduva, estão disponíveis quatro cursos técnicos: Administração, Edificações, Enfermagem e Mecânica, todos com 40 vagas e aulas no período noturno. Ainda há os cursos de Agronegócio (30 vagas), em Palmares Paulista, e de Enfermagem (35), em Urupês.

Para concorrer a uma das vagas para os cursos técnicos, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio ou equivalente, apresentando no ato da matrícula o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado.

Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs é preciso acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br, preencher a ficha de inscrição no menu “Área do candidato” e responder ao questionário socioeconômico. Também é necessário pagar a taxa até o último dia do prazo de inscrição. Caso o candidato necessite, as Etecs disponibilizam computadores para que a inscrição seja realizada.