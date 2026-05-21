Saec apresenta grade de cursos de capacitação para os colaboradores

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec), em parceria com o Sebrae, realizou na manhã desta quarta-feira, 20, o lançamento oficial da nova grade de cursos voltada aos colaboradores da autarquia. A iniciativa, denominada “Saec Mais”, tem como objetivo desenvolver talentos, fortalecer equipes e aprimorar os serviços prestados à população.

O evento contou com a presença dos colaboradores da Saec, diretores da autarquia, do vice-prefeito Cláudio Romagnolli, e de gestores do Sebrae.

Segundo o vice-prefeito Cláudio Romagnolli, os cursos chegam para fortalecer o trabalho desenvolvido pelos colaboradores da autarquia e reforçar a importância da qualificação profissional no serviço público.

“Vimos a necessidade de trazer mais conhecimento para os nossos colaboradores, com capacitações voltadas à gestão pública, atendimento, liderança e desenvolvimento pessoal. A capacitação é a base motivacional para todos e, consequentemente, quem ganha com isso é a população”, destaca Romagnolli.

O primeiro workshop será realizado no dia 3 de junho com o tema “Atendimento ao Cliente”. Na sequência, serão ministradas palestras sobre Inteligência Artificial e Empoderamento Feminino, além do curso “Seja Uma Liderança Inspiradora: Gestão de Pessoas e Equipes”.