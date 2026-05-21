Campanha entre HCC e SAEC permite doações pela conta de água

A solidariedade pode começar com um gesto simples no dia a dia. Em parceria com a SAEC, o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) realiza campanha que permite à população contribuir mensalmente com o tratamento dos pacientes oncológicos por meio da conta de água.

A iniciativa possibilita que moradores escolham valores de doação entre R$ 3 e R$ 100, que serão acrescidos diretamente na fatura mensal da SAEC. Todo o valor arrecadado será destinado ao custeio dos atendimentos, exames, medicamentos e tratamentos oferecidos pelo HCC aos pacientes de Catanduva e região.

Para participar, o processo é simples e rápido. Basta preencher o formulário disponível no site www.abracehcc.com.br/doesaec. Na página é possível escolher o valor da doação e, a partir disso, a contribuição passa a ser incluída automaticamente na conta de água.

A campanha busca facilitar a participação da comunidade em corrente permanente de apoio ao hospital, mostrando que pequenas contribuições mensais podem gerar grande impacto na continuidade dos tratamentos oncológicos.

O HCC atende pacientes de Catanduva e de 18 cidades da região, oferecendo tratamento completo pelo SUS. Com o apoio da população, o hospital consegue ampliar o cuidado e manter a qualidade da assistência oferecida diariamente.