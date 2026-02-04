Vestibular Univesp oferece 135 vagas em Catanduva e mais 281 na região

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está ofertando 24.029 vagas no Vestibular 2026, destinadas a 456 polos, de 386 municípios. Na região de Catanduva são 416 vagas distribuídas por 10 cidades. São 135 em Catanduva e 281 espalhadas por Ibirá, Irapuã, Itajobi, Novais, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Sales, Santa Adélia e Urupês (veja a tabela).

São oferecidos dez cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo curso de Inteligência Artificial (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

As inscrições terminam no dia 11 de março e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br, com taxa de R$ 47,50. A prova objetiva e redação será no dia 26 de abril, às 13h, e os locais serão divulgados no dia 15 do mesmo mês, a partir das 10h. O início das aulas está previsto para o final de junho. Neste ano, a Univesp ofertou ainda 2.956 vagas para o Provão Paulista.

Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais. É possível utilizar resultados do Enem de 2023, 2024 e 2025.

Os cursos são gratuitos e realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line para as atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas com facilitadores. Já os polos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura e realizam provas e discussões em grupo.

O gabarito oficial será divulgado em 27 de abril, às 15h, no site do vestibular. A publicação oficial do resultado e a primeira chamada ocorrerão em 1º de junho, no mesmo horário. Para qualquer outra informação ou dúvidas, deverá contatar a Central de Atendimento ao candidato da Vunesp, via chat online, mensagens para o Fale Conosco ou pelo telefone 11 3874-6300.