Vereadores definem Comissões Permanentes da Casa de Leis para 2026

Os vereadores de Catanduva realizaram a primeira sessão ordinária de 2026, na terça-feira, 3. A reunião começou com a votação das Comissões Permanentes da Casa. Na sequência, foram lidos projetos, requerimentos, moções e demais documentos recebidos pela Casa. Sem projetos em pauta, cinco parlamentares usaram a Tribuna no Pinga Fogo para abordar diferentes temas.

O vereador Gleison Begalli (PRD) falou sobre a importância de se ouvir a população, sobre os gabinetes estarem abertos para ouvir os moradores, sobre saúde, segurança e infraestrutura.

Laura Luiza Protetora (Podemos) falou sobre o cão Orelha, agredido recentemente até a morte por adolescentes em Florianópolis e, ainda, sobre a possível construção de um abrigo municipal para cães e gatos abandonados pelas ruas de Catanduva.

David Roger (Novo) falou sobre as escolas de Catanduva que aderiram ao programa Escola Cívico-Militar: Joaquim Alves Figueiredo e Prof. Vitorino Pereira.

Ivan Bernardi (PL) usou a Tribuna e destacou a importância do trabalho dos parlamentares. Segundo ele, ouvir o povo e buscar soluções para os apontamentos é fundamental para buscar construir uma cidade melhor.

O último a discursar foi o vereador Marcos Crippa (PL). Ele exibiu duas matérias produzidas pela TV Câmara: uma sobre a 1ª Feira Turística, realizada recentemente, e outra sobre a chegada de novos ônibus para a Secretaria de Educação e concurso para contratação de motoristas.

COMISSÕES

- Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: Ivan Bernardi (presidente), Marquinhos Ferreira (relator) e Manoel Gol de Ouro (membro).

- Comissão de Finanças e Orçamentos: Manoel Gol de Ouro, Gordo do Restaurante e Bellê.

- Comissão de Obras e Serviços Públicos: Ivan Bernardi, Taíse Braz e Gordo do Restaurante

- Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social: Pastor Julio Zanini, Manoel Gol de Ouro e Ivan Bernardi

- Comissão de Ecologia e Meio Ambiente: Gordo do Restaurante, Bellê e Marquinhos Ferreira

- Comissão de Defesa do Consumidor: Taíse Braz, Manoel Gol de Ouro e Bellê

- Comissão de Ética e Decoro Parlamentar: Pastor Julio Zanini, Gordo do Restaurante e Ivan Bernardi