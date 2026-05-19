Vereadores debatem orçamento, esporte e homenagens nesta terça

A Câmara de Catanduva realiza sessão ordinária nesta terça-feira, 19, a partir das 17h30, com análise de projetos que tratam sobre planejamento orçamentário, esporte e homenagens. A matéria que abre a pauta é o Projeto de Lei nº 26/2026, de autoria do prefeito Padre Osvaldo (PL), que altera lei de 1994, que trata sobre autorização de bolsas de estudos do Imes Catanduva.

Também será discutido o Projeto de Lei nº 27/2026, encaminhado pelo Executivo, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município para 2027. A proposta define parâmetros e metas que irão nortear o orçamento do próximo ano.

Outro item da pauta é o Projeto de Lei nº 25/2026, de autoria do vereador Manoel Gol de Ouro (PL), que institui a “Copa Gospel de Futsal” no calendário oficial de eventos de Catanduva. A iniciativa busca incentivar o esporte, a integração social e a participação das comunidades religiosas por meio da prática esportiva. O projeto já foi aprovado em primeira discussão.

Os vereadores também votarão o Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2026, apresentado pelo vereador Pastor Júlio Zanini (PSD), que concede o Título de Cidadão Catanduvense a Rodrigo Keidel Spada, paulistano que cresceu em Catanduva, auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo. A iniciativa reconhece os serviços e contribuições prestadas por ele ao município.