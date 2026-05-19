Ivo Dall’Acqua e Luiz Galina recebem títulos de Cidadão Catanduvense

A Câmara de Catanduva realizou solenidade de entrega do Título de Cidadão Catanduvense ao presidente da Fecomércio-SP, Ivo Dall’Acqua Júnior, e ao diretor regional do Sesc-SP, Luiz Deoclécio Massaro Galina. A homenagem representa a maior honraria concedida pelo Legislativo a personalidades que não nasceram no município. A sessão solene, presidida pelo vereador Marcos Crippa (PL), reuniu diversas autoridades e lideranças regionais.

A homenagem a Ivo Dall’Acqua foi proposta pela primeira-secretária da Mesa Diretora da Câmara, vereadora Ivânia Soldati (Republicanos). Já o reconhecimento a Luiz Galina partiu do vereador Alexandre de Jesus Martin, o Bellê (PRD). Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade pelos vereadores.

Durante a solenidade, foi destacado o trabalho desenvolvido pela Fecomércio-SP em defesa do comércio, dos serviços e do turismo paulista, especialmente pelo impacto direto em municípios do interior, como Catanduva, contribuindo para o fortalecimento da economia local, geração de empregos e desenvolvimento regional.

Também foi ressaltada a importância do Sesc na promoção do bem-estar social, da cultura, do esporte e da educação. Neste ano, a instituição completa 80 anos de atuação no Estado de São Paulo.

“Ser conhecido é uma alegria, ser reconhecido é ainda mais gostoso e importante, porque mostra que algo que estamos fazendo está sendo observado e avaliado. Só tenho que agradecer a Câmara, em nome da vereadora Ivânia, uma pessoa humilde e que nos agraciou com essa honraria”, comentou Ivo Dall’acqua.

Para Luiz Galina, o título traz importantes recordações do início de sua trajetória no Sesc. “A unidade do Sesc Catanduva é uma da mais antigas do Estado. Antigamente, ao longo dos meus 56 anos no Sesc, eu sempre visitava Catanduva e os municípios da região para divulgar as ações que realizávamos. Tenho um carinho enorme por Catanduva e, agora, sou filho da cidade.”

O presidente Marcos Crippa disse que os homenageados realizaram – e realizam – relevantes serviços ao município, já que são representantes de instituições que fortalecem a economia, o turismo, o lazer, os esportes e a sociedade como um todo. Ele também destacou a iniciativa dos vereadores Bellê e Ivânia, destacando a importância da escolha dos homenageados.