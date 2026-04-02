Vereadores de Catanduva aprovam três projetos de lei em sessão ordinária

Os três projetos de lei que estavam na pauta da sessão ordinária da Câmara de Catanduva, na terça-feira, 31, foram aprovados por unanimidade, a começar pelo Projeto de Lei nº 10/2026, do vereador Dr. Sinval Malheiros (MDB), que institui o Programa Municipal de Incentivo à Contratação de Pessoas com mais de 60 anos.

A proposta busca ampliar oportunidades no mercado de trabalho para a população idosa, promovendo inclusão, valorização da experiência e fortalecimento da autonomia dessa parcela da sociedade.

Também foi aprovado do Projeto de Lei nº 11/2026, de autoria do vereador Marcos Crippa (PL), que propõe a criação do Mês Municipal da Saúde da Mulher. A iniciativa tem como objetivo intensificar ações de prevenção, conscientização e cuidado com a saúde feminina, ampliando o acesso à informação e aos serviços públicos.

O Projeto de Lei nº 12/2026, também de autoria de Crippa, institui o Mês Municipal da Mulher Empreendedora em Catanduva. A proposta visa incentivar o protagonismo feminino no setor econômico, promovendo ações de capacitação, incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento de negócios liderados por mulheres.