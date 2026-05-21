Catanduva melhora em ranking, mas ainda é a 141ª do país em qualidade de vida

Índice de Progresso Social divulgado nesta quarta revelou problema grave na área de inclusão

Levantamento sobre qualidade de vida nos municípios brasileiros, divulgado pelo Instituto Imazon na quarta-feira, dia 20 de maio, trouxe Catanduva na 141ª colocação do país e 94ª do estado de São Paulo. O resultado calculado por meio do IPS - Índice de Progresso Social representa melhora na comparação com 2025, quando a cidade estava na 264ª posição nacional, mas ainda distante do 99º lugar alcançado um ano antes, no mesmo estudo.

O levantamento avaliou os 5.570 municípios do país e mostrou que as desigualdades regionais continuam profundas: 18 das 20 cidades mais bem colocadas ficam no Sul e Sudeste, enquanto 19 das 20 mais baixas colocações estão no Norte e no Nordeste. Pelo terceiro ano seguido, Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, lidera o ranking com 73,10 pontos. Em último lugar aparece Uiramutã, em Roraima, com 42,44 pontos, na escala de 0 a 100.

O estudo nacional mede se a população tem acesso a direitos básicos e qualidade de vida, independentemente da sua renda. A metodologia se baseia em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. Esses eixos são divididos em 12 componentes temáticos e 57 indicadores públicos sociais e ambientais, que vão de saúde e moradia até inclusão social, liberdade individual e qualidade do meio ambiente.

Catanduva alcançou IPS 68,10, resultado considerado forte. O mesmo enquadramento foi dado para o eixo Fundamentos do Bem-Estar, com 75,87 e a 62ª posição nacional. Já em Necessidades Humanas Básicas (82,83) e Oportunidades (46,50), o desempenho foi neutro. Nas categorias, a melhor nota foi para Água e Saneamento (95,16), com a 58ª colocação; já o pior desempenho foi para Inclusão Social (34,85), na posição 5.393 – agravado pelas famílias em situação de rua.