Catanduva melhora em ranking, mas ainda é a 141ª do país em qualidade de vida

Levantamento sobre qualidade de vida nos municípios brasileiros, divulgado pelo Instituto Imazon na quarta-feira, dia 20 de maio, trouxe Catanduva na 141ª colocação do país e 94ª do estado de São Paulo. O resultado calculado por meio do IPS - Índice de Progresso Social representa melhora na comparação com 2025, quando a cidade estava na 264ª posição nacional, mas ainda distante do 99º lugar alcançado um ano antes, no mesmo estudo.
O levantamento avaliou os 5.570 municípios do país e mostrou que as desigualdades regionais continuam profundas: 18 das 20 cidades mais bem colocadas ficam no Sul e Sudeste, enquanto 19 das 20 mais baixas colocações estão no Norte e no Nordeste. Pelo terceiro ano seguido, Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, lidera o ranking com 73,10 pontos. Em último lugar aparece Uiramutã, em Roraima, com 42,44 pontos, na escala de 0 a 100.
O estudo nacional mede se a população tem acesso a direitos básicos e qualidade de vida, independentemente da sua renda. A metodologia se baseia em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. Esses eixos são divididos em 12 componentes temáticos e 57 indicadores públicos sociais e ambientais, que vão de saúde e moradia até inclusão social, liberdade individual e qualidade do meio ambiente.
Catanduva alcançou IPS 68,10, resultado considerado forte. O mesmo enquadramento foi dado para o eixo Fundamentos do Bem-Estar, com 75,87 e a 62ª posição nacional. Já em Necessidades Humanas Básicas (82,83) e Oportunidades (46,50), o desempenho foi neutro. Nas categorias, a melhor nota foi para Água e Saneamento (95,16), com a 58ª colocação; já o pior desempenho foi para Inclusão Social (34,85), na posição 5.393 – agravado pelas famílias em situação de rua.
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