Vereadores aprovam projeto que altera orçamento do Imes

A Câmara de Catanduva realizou sessão ordinária na terça-feira, 24, com apenas uma matéria em pauta de discussão e votação, que acabou aprovado por unanimidade em segunda discussão. Trata-se do Projeto de Lei 9/2026, de autoria do prefeito Padre Osvaldo (PL), que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária do Exercício de 2026.

De acordo com o texto, a administração municipal solicita a abertura de crédito de R$ 100 mil, destinado à cobertura de despesas com recursos próprios da administração indireta, vinculadas ao Instituto Municipal de Ensino Superior – Imes Catanduva. Os recursos serão direcionados à administração da autarquia para pagamento de precatórios judiciais de exercícios anteriores.

Na justificativa apresentada, o crédito será viabilizado por meio de anulação parcial de dotações orçamentárias relacionadas à manutenção do corpo docente do Imes. “A medida visa assegurar a regularidade das contas públicas, o cumprimento das decisões judiciais e a observância dos princípios da legalidade, moralidade e responsabilidade fiscal”, afirmou Padre Osvaldo.

MERENDEIRAS

Usaram a Tribuna da Câmara durante a sessão de terça-feira os vereadores Gleison Begalli (PRD) e Taise Braz (PT). O primeiro abordou o trabalho das merendeiras das escolas municipais, citando possível mudança de local de trabalho das servidoras, o que tem causado desconforto.

Ele pediu que o prefeito Padre Osvaldo e a secretária de Educação, Cláudia Cosmo, reavaliem a decisão. “Pais, diretores e merendeiras me procuraram, afirmando que várias estão adaptadas ao cotidiano das escolas e essa mudança pode prejudicar o trabalho que já está sendo feito.”

ÁREA DA SAÚDE

Já a vereadora Taise Braz falou sobre viagem feita a São Paulo para acompanhar evento do Governo Federal e ressaltou que Catanduva foi contemplada com kits para as UBSs e três novas viaturas para o Samu, que serão financiados por meio do Novo PAC Saúde.

“O Ministério da Saúde está na fase de entrega e implementação de novos kits de equipamentos de atenção primária para Unidades Básicas de Saúde (UBS) em diversos municípios brasileiros e Catanduva vai receber quase R$ 1 milhão em kits para as UBSs”, comentou.