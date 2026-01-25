Verão na estrada: calor intenso e chuvas exigem atenção redobrada

Para quem utiliza a rodovia no dia a dia, ainda vai viajar nas férias ou já se prepara para o Carnaval, a Ecovias Noroeste Paulista reuniu dicas para garantir trajeto mais seguro durante o verão. As mudanças climáticas têm elevado as temperaturas e intensificado as ondas de calor; ao mesmo tempo, a estação é marcada por temporais típicos do fim de tarde.

Nas rodovias, o calor e a sensação de abafamento podem ser mais intensos devido ao asfalto aquecido e à incidência de radiação solar. Esse cenário afeta motoristas, motociclistas e pedestres, aumentando o risco de desidratação e fadiga, fatores que reduzem a atenção.

“A desidratação pode diminuir os reflexos e causar tontura, elevando o risco de acidentes. É fundamental manter-se hidratado, usar roupas leves e ventiladas e fazer pausas regulares a cada duas ou três horas. Motociclistas e ciclistas devem priorizar roupas de manga longa com proteção UV (ultravioleta)”, orienta o médico hematologista João Victor Piccolo Feliciano.

Uma pessoa com mal-estar ou cansaço não deve dirigir. Ao parar para se alimentar, a recomendação é optar por refeições leves e frescas. Se for necessário descansar, alongar o corpo, beber água ou tomar um café, a dica é utilizar uma das 20 bases do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) da Ecovias Noroeste Paulista.

VEÍCULOS QUEBRADOS

As panes mecânicas lideram os atendimentos da concessionária, com 26% das ocorrências, durante recessos e feriados prolongados. Com as altas temperaturas, as falhas tendem a se tornar mais frequentes, pois o conjunto mecânico opera em condições mais severas.

Para evitar problemas, a manutenção preventiva é essencial. Antes de viajar, a orientação é checar o sistema de arrefecimento, que ajuda a evitar o superaquecimento do motor, além de verificar o óleo do motor, os freios e a calibragem dos pneus, já que o calor influencia a pressão.

CUIDADO NA CHUVAS

No verão, são comuns os períodos de chuva e, nessas situações, é essencial redobrar a atenção na estrada. A orientação é reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente, utilizar farol baixo e evitar freadas bruscas ou mudanças repentinas de faixa. Em caso de aquaplanagem, a recomendação é segurar o volante com firmeza e não acionar o freio.