Vendas de imóveis crescem 32% na região em outubro

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Crecisp) publicou estudo relativo ao mês de outubro de 2025, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de setembro na região de São José do Rio Preto. Foram consultadas 73 imobiliárias de 13 municípios, incluindo Catanduva, Olímpia e Votuporanga.

As vendas de imóveis residenciais usados apresentaram alta de 32,23% e o volume de novos contratos de locação assinados no período registrou alta de 2,54%.

De acordo com o Crecisp, o desempenho é impulsionado principalmente pelo segmento popular: 85% dos imóveis negociados estão na periferia e a maior parte das vendas ocorre na faixa entre R$ 200 mil e R$ 300 mil, com forte predominância de unidades de 2 dormitórios.

Além disso, 73,9% das transações foram financiadas pela Caixa, refletindo o acesso ampliado ao crédito e o apetite das famílias por compra da casa própria. “Destaco também que quase metade dos imóveis foi vendida pelo valor anunciado, indicador claro de estabilidade e confiança nas negociações”, comentou o presidente do Crecisp, José Augusto Viana Neto.

No mercado de locação, embora o crescimento tenha sido mais moderado, observa-se um público que busca imóveis de até R$ 1.500, localizados majoritariamente em bairros periféricos, com o fiador ainda sendo a garantia mais utilizada.

O acumulado do ano tem alta de 135,92% nas vendas e de 17,85% nas locações, o que confirma ciclo consistente de expansão e demonstra o papel estratégico de São José do Rio Preto como polo regional. O Crecisp destaca ainda “a atuação decisiva dos corretores de imóveis em garantir transparência, segurança e orientação qualificada em um mercado que segue muito aquecido”.