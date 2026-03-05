Vacinação de rotina contra raiva é suspensa no estado de São Paulo

A vacinação de rotina contra a raiva em cães e gatos está temporariamente suspensa em todo o Estado de São Paulo, seguindo orientação da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Pasteur, responsável pela distribuição do imunizante.

A medida foi adotada em razão do desabastecimento nacional da vacina antirrábica, provocado por atraso no processo licitatório do Ministério da Saúde para aquisição do imunobiológico.

De acordo com o Instituto Pasteur, a previsão é que a distribuição de novas doses aos estados ocorra apenas a partir de abril de 2026, após a entrega do novo lote contratado pelo governo federal. Diante desse cenário, foi recomendada a suspensão temporária das vacinações de rotina e de novos agendamentos, para evitar o esgotamento dos estoques existentes nos municípios.

Em Catanduva, com a suspensão das ações de rotina, a Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) vai direcionar as doses disponíveis para casos considerados estratégicos ou de risco. Isso inclui casos em que cães ou gatos tenham contato direto com morcegos, por exemplo.

Nessas situações, a orientação é que o morador entre em contato imediatamente com a UVZ. A equipe técnica poderá ir até o local para recolher o morcego e realizar o protocolo de vigilância, que inclui a vacinação do animal que teve contato e, quando necessário, de outros no entorno. O contato deve ser feito pelo telefone 17 3524-2447 ou na rodovia Vicente Sanches, Km 1.

VIGILÂNCIA CONTINUA

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que, mesmo com a suspensão temporária da vacinação de rotina, as demais ações de vigilância contra a raiva continuam, incluindo o monitoramento de morcegos e a investigação de casos suspeitos.