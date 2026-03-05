Geral
Delegacia da Mulher instaura mais de 800 inquéritos policiais em 2025
Foto: Reprodução/Google - DDM de Catanduva instaurou média de 67 inquéritos a cada mês em 2025
É o número mais alto desde o início da série histórica disponibilizada pela Segurança Pública
Por Da Reportagem Local | 05 de março, 2026

Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) mostram que a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Catanduva instaurou 808 inquéritos policiais de janeiro a dezembro do ano passado – média de 67 por mês.

O número representa aumento de quase 15% no número de inquéritos de um ano para o outro, tendo em vista que em 2024 foram abertos 703 processos. Além disso, é o mais alto desde o começo da série histórica disponibilizada pela SSP-SP, iniciada em 2001.

O mês com mais inquéritos abertos foi fevereiro, com 109 ao todo, em contraponto a janeiro, quando foram instaurados 44 processos, sendo o menor número em 12 meses. Os policiais da unidade especializada realizaram uma prisão no período, em julho, a partir de mandado.

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
