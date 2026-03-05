Cidadania Itinerante chega à cidade em abril com serviços gratuitos

Catanduva receberá o projeto Cidadania Itinerante nos dias 9, 10 e 11 de abril. A iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, em parceria com a administração municipal, levará serviços essenciais diretamente aos bairros por meio de unidade móvel.

A ação será realizada em três pontos da cidade. No dia 9 de abril, quinta-feira, o atendimento será no Cras - Centro de Referência de Assistência Social do Juca Pedro, das 14h às 18h. No dia 10, será no Cras Bom Pastor, das 9h às 17h, e no dia 11, sábado, no Cras Imperial, das 9h às 15h.

Com o projeto Cidadania Itinerante, a população poderá acessar diversos serviços gratuitos e orientações, como emissão e regularização de documentos, a exemplo do RG, CPF, CNH e título de eleitor, além de agendamentos, orientações jurídicas e outros atendimentos essenciais.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, também serão emitidas carteiras da pessoa idosa e a CipTEA, o cartão de estacionamento para idosos e PCD, atestados de antecedentes criminais e certidões criminais/cíveis, e a segunda via de contas de água, energia e telefone.

Também serão feitas orientações com o Procon e Defensoria Pública e sobre a plataforma Trampolim, relacionada ao mercado de trabalho; registro de boletim de ocorrência e de denúncias; consulta ao Serasa; elaboração de currículo; e entrada no seguro-desemprego.

O Cidadania Itinerante tem como objetivo facilitar o acesso da população a documentos e direitos básicos, especialmente para quem encontra dificuldades de deslocamento ou acesso aos órgãos públicos. A expectativa é garantir atendimento ágil, gratuito e acessível.