Vacinação contra a gripe em Catanduva alcança 9,5 mil doses aplicadas

A campanha de vacinação contra a gripe segue em andamento em Catanduva, com 9.579 doses aplicadas até o momento, conforme balanço parcial divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira, 23.

Os dados apontam que 5.544 idosos já foram vacinados, além de 443 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 123 gestantes e 3.469 pessoas dos demais grupos contemplados pela campanha.

A cobertura vacinal chega a 18% do público-alvo geral, sendo 23% entre os idosos, 7% entre as crianças e 18% entre as gestantes.

Para ampliar o alcance da imunização, a Secretaria de Saúde tem adotado diferentes estratégias, incluindo a vacinação itinerante em supermercados aos finais de semana, facilitando o acesso da população em locais de grande circulação.

Além disso, a vacina contra a gripe está disponível de forma contínua em todas as unidades de saúde do município, ao longo da semana.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação, especialmente com a aproximação dos períodos de maior circulação do vírus. A imunização é fundamental para reduzir o risco de complicações, internações e casos graves da doença.

A orientação é clara: não deixe para depois. Procure a unidade de saúde mais próxima ou aproveite as ações itinerantes e garanta sua proteção contra a gripe.