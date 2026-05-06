Vacinação contra a gripe chega a 15 mil doses aplicadas na cidade

A campanha de vacinação contra a gripe segue avançando em Catanduva. De acordo com balanço atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta terça-feira, 5 de maio, o município já aplicou 15.164 doses do imunizante.

Os dados apontam que 7.837 idosos foram vacinados, além de 726 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 162 gestantes e 6.439 pessoas dos demais grupos contemplados pela campanha, que tem 53.932 pessoas estimadas como público-alvo.

A cobertura vacinal atinge 28% do público-alvo, com destaque para os idosos, que já alcançam 32% de cobertura, enquanto as crianças chegam a 11% e as gestantes a 28%. A meta pactuada pelo Ministério da Saúde é alcançar ao menos 90% do público-alvo, ou seja, 48.539 pessoas.

Outro dado relevante, segundo a gestão municipal, é o desempenho das ações fora das unidades de saúde. Do total de doses aplicadas, 1.212 foram realizadas em pontos itinerantes, estratégia adotada pela Secretaria para ampliar o acesso da população à vacina.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização, especialmente com a aproximação dos períodos de maior circulação do vírus. A vacina, disponível em todas as unidades de saúde do município, é segura, gratuita e fundamental para reduzir o risco de complicações, internações e casos graves da doença.

“Procure a unidade de saúde mais próxima ou aproveite as ações itinerantes e garanta sua proteção contra a gripe”, orienta o setor.