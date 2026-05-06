Vacinação contra a dengue é liberada para pessoas com 59 anos

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) ampliou o público-alvo da vacinação contra a dengue no estado. Além dos profissionais da saúde de 15 a 59 anos da rede pública e privada e dos adolescentes de 10 a 14 anos, agora a imunização também está disponível para a população geral com 59 anos.

O objetivo é ampliar a proteção dos grupos mais expostos e vulneráveis, fortalecendo a estratégia de enfrentamento à dengue. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo em dose única e capaz de induzir proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

Desde o início da vacinação, em fevereiro deste ano, já foram administradas 129.563 doses da Butantan-DV. O estado de São Paulo recebeu 292.215 doses do imunizante pelo Programa Nacional de Imunização. Os municípios também possuem autonomia para adotar suas próprias estratégias de imunização.

Até o dia 30 de abril, o estado de São Paulo registrou 33.877 casos de dengue e 13 óbitos neste ano. Em 2025, foram confirmados 885.511 casos e 1.133 óbitos no território paulista, reforçando a importância da ampliação das estratégias de prevenção e imunização.