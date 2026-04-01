Usina São José da Estiva treina colaboradores para atuar em emergências

Ciente de que a prevenção é a melhor solução para situações de risco, a Usina São José da Estiva, de Novo Horizonte, ofereceu o treinamento PAE – Plano de Ação em Emergência para os colaboradores do setor administrativo. O conteúdo teve como foco o combate a incêndios e foi ministrado pelo engenheiro de Segurança do Trabalho, José Luis Passoni, e pelo assistente Rudiney Saraiva Santos.

Segundo Passoni, o treinamento procurou orientar os colaboradores sobre as ações que devem ser tomadas numa emergência. “É importante que todos estejam atentos aos sinais e saibam o que fazer para evitar que a situação se torne mais grave”, apontou.

Para Patrícia Bueno, compradora, o treinamento foi muito bem estruturado, com conteúdo claro e instrutivo. “O instrutor demonstrou domínio do tema, apresentou exemplos práticos e esclareceu dúvidas com precisão”, afirmou.

Segundo ela, a parte prática foi essencial para reforçar a segurança e aumentar a confiança em situações reais de emergência. “Agradeço a oportunidade e considero o treinamento extremamente importante para a prevenção e resposta a incidentes”, apontou.

O analista contábil Júlio Maria conta que conteúdos como o PAE são importantes para que todos conheçam os sinais de alerta, saibam como pedir ajuda do jeito certo, além de aprender a manusear corretamente cada tipo de extintor, o que aumenta a eficácia do combate inicial e evita que a situação se agrave. “Esse conhecimento é fundamental, pois agir nos primeiros minutos de um princípio de incêndio pode salvar vidas”, apontou.

Passoni destaca o envolvimento de todos no treinamento. “O grupo se empenhou e participou ativamente de todas as atividades”, afirmou.