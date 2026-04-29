Usina Estiva inicia testes de sistema digital para gestão de EPIs

A Usina São José da Estiva, associada ao Ecossistema Copersucar, dá mais um passo rumo à inovação e à modernização de seus processos com o início da fase de testes do sistema de gestão digital de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A nova ferramenta surge para tornar mais ágil, eficiente e acessível todo o fluxo de solicitação e entrega de EPIs aos colaboradores. O modelo anterior envolvia diversas etapas, combinando processos digitais e físicos, o que demandava mais tempo e mobilização de diferentes áreas.

Além disso, havia desafios especialmente no atendimento aos trabalhadores do campo, que nem sempre tinham fácil acesso ao sistema ou aos pontos de retirada.

A demanda foi apresentada à TI por José Luís Passoni, engenheiro de Segurança do Trabalho; Felipe Eugênio, supervisor de Saúde e Segurança Ocupacional; e pelo gerente de Divisão de RH, Bruno Damascena.

Para Felipe, a busca era por uma ferramenta que permita à equipe da Segurança focar menos no preenchimento de formulários e mais na prevenção e no suporte ao colaborador. “Buscamos a eficiência que se traduz em um ambiente de trabalho mais seguro para todos”, apontou.

O analista de projetos do TI, Diego Silva, explica que o processo foi simplificado, eliminando formulários e requisições físicas, além de reduzir etapas intermediárias. “Além disso, todas as informações ficam armazenadas digitalmente, promovendo maior controle, organização e transparência”, detalhou.

“O novo sistema eletrônico de registro de EPIs chega para tornar esse processo mais seguro e transparente, facilitando o controle de validades e substituições”, aponta Felipe ao destacar o monitoramento automático dos prazos de validade dos equipamentos, com alertas emitidos que contribuem para a prevenção e reforçam o cuidado com a segurança dos colaboradores.

O acesso à plataforma é realizado pelos líderes por meio do aplicativo que faz o reconhecimento facial do colaborador, e todos já passaram por treinamento para atuar como multiplicadores junto às suas equipes. Durante os próximos 30 dias, o sistema passará por período de testes, conduzido pela equipe do TI, com o objetivo de identificar e ajustar possíveis pontos de melhoria.

O gerente de Área de Manutenção Automotiva, Oudelso do Val Júnior, conta que sua equipe será a primeira a testar o sistema. Para ele, sistemas digitais de gestão trarão mais clareza, agilidade e rapidez nas requisições e controle do uso dos EPIs. “O fluxo será mais rápido e encarregados e líderes terão uma visão mais real do que está sendo solicitado por suas equipes”, ponderou.

Para Rodrigo Verna, gerente de Área de TI, sempre que a área de negócio enxerga na TI uma parceria estratégica o resultado é extraordinário. “Esse projeto é um grande exemplo de como a área de tecnologia envolve todas as áreas para que a Estiva saia vencedora nos seus desafios.”