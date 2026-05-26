Começa construção de viadutos e marginal na rodovia Washington Luís

A Ecovias Noroeste Paulista iniciou as intervenções para a construção de viadutos sobre o acesso ao Aeroporto Estadual “Professor Eribelto Manoel Reino”, de São José do Rio Preto, na rodovia Washington Luís (SP-310) – km 442+650m. Neste primeiro momento, serão realizadas a limpeza do local e a retirada de vegetação na pista norte (sentido capital-interior), sem interdições.

No local, será construído novo viaduto no canteiro central para abrigar a implantação de terceira e quarta faixas de tráfego, e um na pista norte, para receber a marginal. A intervenção integra as obras de implantação das terceiras faixas nas pistas norte (capital-interior) e sul da SP-310.

A estratégia da concessionária é construir os viadutos de forma progressiva, junto com a implantação das terceiras faixas, para liberar o tráfego o mais rápido possível, diminuindo congestionamentos e lentidão.

Também começaram as obras de implantação de uma via marginal entre os quilômetros 449+100m e 448, pista sul (sentido Mirassol-Rio Preto). Nesta primeira etapa, estão sendo instaladas a sinalização de obras e implantadas barreiras de concreto, as chamadas New Jersey, além de realizadas a limpeza do local e a retirada de vegetação na área de intervenção.

Todas as obras serão executadas de segunda a quinta-feira, aos sábados e aos domingos, caso necessário, das 7h30 às 17h, e às sextas-feiras, das 7h30 às 16h. Até o final do projeto, previsto para terminar em 2027, serão implantadas novas marginais, viadutos e iluminação, além do alargamento da rodovia sobre seis viadutos no trecho urbano de Mirassol e Rio Preto.

De acordo com a Ecovias, o projeto inclui a implantação de 26,3 km de terceiras faixas e 15,8 km de vias marginais, o alargamento e a adequação de seis viadutos, a implantação ou melhoria de dois outros dispositivos, a readequação de quatro passarelas e construção de 11 novos viadutos. Durante os trabalhos, orienta-se aos motoristas que redobrem a atenção à sinalização.

Obras envolvem ações de compensação ambiental

A retirada de vegetação para as obras foi precedida de levantamento técnico ambiental das espécies presentes na área, que são indivíduos nativos do bioma da Mata Atlântica. A Autorização para a Supressão Vegetal (ASV) foi emitida pela Cetesb e a compensação ambiental está definida em Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA).

A ação será realizada na modalidade “Floresta em Pé”, que permite que empresas e instituições neutralizem parte de seus impactos ambientais ao investirem na preservação de áreas florestais. Em vez de apenas compensar as emissões de carbono no papel, o projeto direciona recursos para manter a floresta viva, protegida e produtiva de maneira sustentável.

A área que coube a Ecovias Noroeste Paulista fica no Parque Estadual “Nascentes do Paranapanema”, no município de Capão Bonito (SP). Ela está situada no mesmo bioma de Mata Atlântica e bacia hidrográfica das árvores retiradas entre São José do Rio Preto e Mirassol – critério técnico obrigatório para que a compensação seja ambientalmente equivalente.

Além disso, sementes, mudas e plântulas (árvore em estágio inicial de desenvolvimento, entre a semente e a muda) resgatadas durante a supressão vegetal serão doadas ao Viveiro Municipal de Rio Preto para uso em ações de recuperação da vegetação nativa no município. Ainda serão doados dois biodigestores ao Zoobotânico Municipal para gerar adubo orgânico e biogás.