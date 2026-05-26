INSS abre mais de 800 vagas em mutirão de perícia médica em Rio Preto

A Agência da Previdência Social São José do Rio Preto - Parque Industrial abriu 844 vagas para atendimentos extras de perícia médica no último fim de semana de maio, nos dias 30 e 31. O atendimento é voltado para quem pede o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para ser atendido nessa ação, o interessado precisa agendar antes, ligando para o telefone 135 ou acessando o Meu INSS (aplicativo ou site meu.inss.gov.br). O mutirão vai ocorrer na agência do INSS localizada na Rua Delegado Pinto de Toledo, 740, Parque Industrial. Seis peritos médicos estarão atendendo de forma presencial e outros seis vão fazer o procedimento médico-pericial à distância, por meio de teleperícia.

Quem marcou atendimento para os dias 30 e 31 deve comparecer levando um documento de identidade e a documentação médica necessária para o exame pericial, como atestados médicos, exames, laudos, entre outros.

O INSS tem realizado atendimentos extras nos finais de semana para diminuir o tempo de espera, além de otimizar o acesso e o processo de reconhecimento de direitos.

No Estado de São Paulo, os mutirões de perícia médica são organizados pelas gerências-executivas e agências do INSS, além da Perícia Médica Federal (PMF), ligada ao Ministério da Previdência Social.