USE promove Vivência Espírita sobre impactos do mundo digital

A USE Intermunicipal de Catanduva realiza, em parceria com a Associação Espírita Semeador, uma Vivência Espírita com Adeilson Salles, voltada a adultos, jovens, educadores, evangelizadores e dirigentes de mocidade. O encontro propõe reflexão profunda e atual sobre os impactos do excesso de telas, da hiperconectividade e da aceleração da vida moderna nas relações humanas, familiares e no desenvolvimento emocional. A atividade será no sábado, dia 17, às 9h30, no Semeador.

Vivemos um tempo marcado por estímulos constantes, dificuldade de concentração, empobrecimento do diálogo e desafios crescentes na educação emocional de crianças, jovens e adultos. A Vivência Espírita surge como um espaço de escuta, aprendizado e orientação prática, oferecendo ferramentas para compreender esse cenário e lidar de forma mais consciente, equilibrada e saudável com essas questões no cotidiano.

Com linguagem acessível, atual e fundamentada nos valores do Evangelho e da Doutrina Espírita, Adeilson Salles conduz o encontro a partir de experiências, reflexões e trocas, conectando espiritualidade, comportamento humano e os desafios contemporâneos, especialmente no contexto da educação, da família e das instituições espíritas.

Adeilson Salles é escritor, palestrante e referência no movimento espírita brasileiro. Atualmente reside em Lindóia/SP, é autor de mais de 100 livros, com obras voltadas ao autoconhecimento, à educação emocional, às relações humanas e à vivência do Evangelho no dia a dia. Reconhecido por sua linguagem clara, atual e profundamente humana, desenvolve trabalho que dialoga com diferentes públicos, especialmente educadores, jovens e famílias, abordando temas sensíveis e contemporâneos.

A Vivência Espírita é indicada para todos que desejam compreender melhor o mundo atual e aprender caminhos possíveis para educar, orientar e se relacionar com mais presença, responsabilidade e sensibilidade. A participação sugere inscrição prévia para melhor organização. As inscrições podem ser feitas pelo site: usecatanduva.com.br/vivenciaespirita. A Associação Espírita Semeador fica situada na rua Nações Unidas, 1.130, no Jardim Clélia – atrás da concessionária Fiat.