USE Catanduva promove Experiência Vivencial Espírita em fevereiro

A USE Intermunicipal de Catanduva realiza no dia 1º de fevereiro, das 8h às 13h, no Lar da Criança, em Catanduva, a Experiência Vivencial Espírita – Navegando pelas Emoções com Jesus. O evento é voltado a jovens e adultos a partir de 15 anos de idade e propõe uma manhã de reflexão, autoconhecimento e vivência espiritual aplicada à vida cotidiana.

Inspirado nos ensinamentos de Jesus, o encontro convida os participantes a pausar o ritmo acelerado do dia a dia, olhar com mais atenção para suas emoções e sentimentos e aprender a lidar melhor com aquilo que sentem, de forma consciente, acolhedora e transformadora.

A proposta é lançar luz para o modo de vida atual, com excesso de estímulos, pressa e cobranças emocionais. Muitas pessoas seguem no automático, sem espaço para perceber o que sentem ou compreender como essas emoções impactam relações e sua saúde emocional e espiritual.

“O Navegando pelas Emoções com Jesus nasce como uma resposta a essa realidade, oferecendo uma experiência vivencial, profunda e acessível, que une emoções, sentimentos, espiritualidade e autoconhecimento, sempre tendo Jesus como referência ética, amorosa e humana para atravessar as “tempestades” da vida”, destaca a direção da USE.

FORMATO VIVENCIAL

Diferente de palestras tradicionais, o evento acontece por meio de oficinas vivenciais, dinâmicas e participativas. Durante a manhã, todos os participantes vivenciarão todas as oficinas, em sistema de rodízio, permitindo experiência completa e integrada. Ao final, haverá uma vivência coletiva, reunindo todos em um momento de integração emocional, espiritualidade e música.

São presenças confirmadas como oficineiros o escritor, palestrante, pedagogo e psicólogo Cezar Said; a escritora, fonoaudióloga, especialista e instrutora de meditação Sylvia Said; e o escritor, palestrante, psicanalista e músico Gustavo Musa. Já o encerramento será conduzido por Eduardo Gibelli, em uma vivência integrativa que unirá música, emoção e espiritualidade.

COMO PARTICIPAR

O evento possui valor simbólico de R$ 15, destinado a auxiliar nos custos de estrutura, materiais, alimentação (coffee break) e viabilização da presença dos oficineiros. As inscrições estão abertas até 29 de janeiro, ou enquanto houver vagas, pelo site usecatanduva.com.br/navegando.

Durante o evento, haverá venda de livros dos oficineiros, possibilitando que os participantes aprofundem os temas trabalhados. O Lar da Criança fica na rua 21 de Abril, 1.178, no Centro.