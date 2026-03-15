UPA realiza 124 mil atendimentos em 2025; maioria com baixa gravidade

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Catanduva realizou 124.369 atendimentos ao longo de 2025, entre consultas médicas, exames e procedimentos de urgência. O número representa média de 8.827 atendimentos por mês, ou cerca de 290 pacientes por dia. Os dados fazem parte do relatório anual de produção apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O levantamento revela que a maior parte dos atendimentos da unidade foi classificada como de menor gravidade. De acordo com o sistema de classificação de risco utilizado na triagem dos pacientes, 67% dos casos foram classificados como pouco urgentes; 26% como urgentes; 6% como casos normais e 1% como muito urgentes.

Os casos classificados como emergência representaram menos de 1% do total, com 79 registros entre mais de 124 mil atendimentos realizados no ano.

“Esse cenário mostra que muitos atendimentos registrados na unidade envolvem situações de menor gravidade. Em diversas situações, os pacientes também podem procurar inicialmente as unidades básicas de saúde, que são preparadas para atender demandas clínicas de menor complexidade e acompanhar os pacientes de forma contínua”, orienta a Secretaria de Saúde.

TEMPO DE ESPERA

Na UPA, o atendimento segue o sistema de classificação de risco, que prioriza os pacientes em situação mais grave. Em 2025, o tempo médio de espera para atendimento médico foi de 8 minutos para casos classificados como muito urgentes e de 1 hora e 23 minutos para os demais.

Segundo a Secretaria de Saúde, quando a UPA recebe grande volume de casos pouco urgentes, o fluxo tende a ficar mais intenso. “Com a procura adequada pelas unidades básicas de saúde, o atendimento na UPA pode se tornar mais rápido e eficiente para todos os pacientes”, reforça.

OUTROS PROCEDIMENTOS

Além das consultas médicas, a UPA também realizou 653.269 procedimentos diversos ao longo de 2025, sendo 509.900 de enfermagem, 101.581 exames laboratoriais, 39.030 exames de raio-X e 2.148 atendimentos odontológicos de urgência.