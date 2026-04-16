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Univesp divulga locais da prova do Vestibular agendada para 26 de abril
Foto: Governo de SP - A prova, com duração de 5h, terá redação e 56 questões de múltipla escolha
São mais de 24 mil vagas, em 456 polos, incluindo o de Catanduva e diversas cidades da região
Por Da Reportagem Local | 16 de abril, 2026

A prova e redação do processo seletivo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) serão realizadas no dia 26 de abril, às 13h, e os locais de aplicação do exame foram divulgados nesta quarta-feira, 15, no site vestibular.univesp.br. No total, são 24.419 vagas do Vestibular, destinadas a 456 polos, de 386 municípios, além de 2.956 vagas pelo Provão Paulista.

Em Catanduva estão disponíveis 135 vagas. Na região há polos em nove cidades que, juntas, oferecem 281 vagas. As oportunidades estão em Ibirá (26), Irapuã (60), Itajobi (26), Novais (26), Novo Horizonte (39), Palmares Paulista (26), Sales (26), Santa Adélia (26) e Urupês (26).

Ao todo, a Univesp oferece dez cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo curso de Inteligência Artificial (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

A prova, com duração total de cinco horas, será dividida em duas partes: redação e 56 questões de múltipla escolha, das disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Química, Biologia e Física. Todo o conteúdo programático pode acessado no Manual do Candidato, no site vestibular.univesp.br ou univesp.br/vestibular.

O gabarito oficial será divulgado em 27 de abril, a partir das 15h, no site do processo seletivo.  A publicação oficial do resultado e a primeira chamada ocorrerá em 1º de junho, a partir das 15h.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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