Unimed reforça cuidado com a saúde mental dos colaboradores

A Unimed Catanduva promoveu ações do Janeiro Branco, ao longo do mês passado, com foco na promoção da saúde mental dos colaboradores, envolvendo tanto os setores administrativos quanto os assistenciais da operadora e do Hospital Unimed São Domingos (HUSD).

Com o tema “Paz, Equilíbrio, Saúde Mental - O Jeito de Cuidar começa com o autocuidado: como estamos cuidando da nossa mente?”, a campanha reforçou que a saúde mental é prioridade coletiva. As ações foram desenvolvidas pela Medicina Preventiva, Comitê de Humanização, Recursos Humanos e Núcleo de Educação Permanente, fortalecendo a cultura do cuidado.

Entre as iniciativas, destacou-se a ação “Ressignificar o Post-it”, que convidou os colaboradores a transformarem um símbolo de cobrança e urgência em um lembrete de autocuidado. Os participantes escreveram mensagens simples voltadas ao bem-estar, como a prática de um hobby, uma pausa necessária ou um momento de cuidado pessoal.

“Celebramos a prevenção da saúde mental, o Janeiro Branco. Branco porque temos uma tela em branco de 12 oportunidades para definirmos metas alcançáveis. A ideia do post-it foi justamente essa: sair do foco exclusivo do trabalho e pensar em algo para si”, explica a psicóloga hospitalar Daniela Jacomin.

Outra ação foi o fortalecimento do cuidado coletivo, com publicações educativas da Medicina Preventiva nos canais internos e a realização de palestra em dois horários, ampliando o acesso e promovendo espaço de diálogo e reflexão sobre o autocuidado e a saúde mental no dia a dia.