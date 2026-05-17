Unimed inaugura nova Medicina Preventiva com foco em acolhimento

A Unimed Catanduva inaugurou o novo espaço da Medicina Preventiva, ambiente moderno e acolhedor, pensado para fortalecer ainda mais as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida oferecidas aos beneficiários. O novo local fica em frente ao antigo endereço, na rua Treze de Maio, nº 1.355, no Centro.

Mais do que uma nova estrutura, o espaço representa evolução no cuidado preventivo da cooperativa, reunindo ambientes para atendimentos multiprofissionais, acompanhamento de pacientes e desenvolvimento de programas voltados à saúde e ao bem-estar.

O local conta com consultórios e espaços planejados para proporcionar mais conforto, integração e praticidade aos pacientes e equipes. A iniciativa integra o conjunto de investimentos realizados pela Unimed Catanduva em modernização, qualificação dos serviços e fortalecimento do cuidado contínuo aos beneficiários.

Para a diretoria da cooperativa, a inauguração representa mais um avanço no compromisso da instituição com a promoção da saúde e o cuidado integral das pessoas.

“A Unimed Catanduva está constantemente investindo em melhorias para oferecer mais qualidade de vida e acolhimento aos beneficiários. A nova Medicina Preventiva reforça nosso propósito de atuar não apenas no tratamento, mas principalmente na prevenção e no acompanhamento da saúde das pessoas”, ressalta o diretor superintendente Dr. Marco Peruchi.



O presidente da Unimed Catanduva, Dr. José Renato Pizarro, destaca que investir em prevenção é um caminho cada vez mais necessário dentro da saúde.

“A prevenção é fundamental e representa o futuro do cuidado. Além da Medicina Preventiva, a cooperativa também desenvolve programas voltados ao acompanhamento contínuo dos pacientes da terceira idade, sempre com foco em um atendimento mais próximo, humanizado e acolhedor”, complementa.