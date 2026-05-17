Saúde confirma queda de 90% e fim do período de risco da dengue

Novo boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na sexta-feira, 15, mostrou que Catanduva segue apresentando redução expressiva nos casos de dengue em 2026. Os dados mais recentes indicam que o município já vive o início da queda no número de casos confirmados, sinalizando para o fim do período de maior incidência da doença neste ano.

No comparativo mês a mês entre 2025 e 2026, os casos positivos caíram de 1.212 para 68 em janeiro, de 1.672 para 94 em fevereiro, de 1.835 para 144 em março, e de 838 para 74 em abril – com cerca de 40 casos em investigação. Ou seja, de janeiro a abril, foram 5.557 confirmações da doença em 2025, contra 380 em 2026 – redução de aproximadamente 93%.

A distribuição dos casos por área do município tem o maior número de registros no Distrito 3, cujas unidades de saúde de referência são Parque Glória, Lunardelli, Nosso Teto e Jardim Salles, que somam 98 confirmações de dengue. No Distrito 4, que compreende a UBS Central, Jardim Del Rey, Gavioli, Santo Antônio e Theodoro Rosa Filho, são 87 casos confirmados.

Depois aparecem o Distrito 2, com 80, abrangendo Jardim Alpino, Monte Líbano, Pedro Nechar, Santa Rosa e Vila Soto; o Distrito 1, com 60 casos referentes aos bairros Bom Pastor, Conjunto Euclides, Pachá e Solo Sagrado; e, por fim, o Distrito 5, com 53 casos confirmados, área composta pelos postos do Parque Flamingo, Gabriel Hernandez, Jardim Imperial e Nova Catanduva.

TRABALHO CONTÍNUO

Para a Secretaria Municipal de Saúde, a redução dos casos reflete o trabalho permanente da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti), com apoio dos Agentes Comunitários de Saúde. As equipes atuam diariamente com visitas domiciliares; eliminação de criadouros; nebulizações estratégicas; monitoramento com armadilhas; mutirões e ações educativas.