Corujas do Bem implanta monitoramento e reforça segurança

O projeto Corujas do Bem recebeu toda a estrutura do projeto Escola Inteligente e Segura, marcando avanço significativo na modernização e na segurança na unidade. A iniciativa integra videomonitoramento por câmeras de alta resolução, reconhecimento facial para controle de acesso, torre de segurança e comunicação em tempo real com os órgãos de segurança.

Com o novo sistema, os pais passam a receber notificações automáticas via aplicativo, confirmando a chegada e a saída dos alunos da escola. Os novos recursos garantem mais proteção para estudantes, profissionais da educação e tranquilidade para pais e responsáveis.

O projeto é desenvolvido por meio de parceria com a empresa Gamma Serviços e Sistemas, que atua há mais de dez anos no mercado de automação, segurança e tecnologia. A solução já vem sendo adotada em diversos estados brasileiros e várias cidades da região de Catanduva.

“Vamos completar 10 anos e estamos com 170 crianças, atendemos todos os tipos de terapia para crianças autistas de Catanduva e diversas cidades da região. Todo o atendimento é gratuito. Pensando na segurança dessas crianças e na melhoria para os pais, recebemos a doação do novo sistema da empresa Gamma Serviços”, celebra a fundadora do projeto Mara Gabas.

Em visita ao Corujas do Bem, o diretor da empresa, Andrei Gama, falou sobre sua satisfação em contribuir com o trabalho social. “A gente está muito feliz de estar aqui. A gente vem trazer um pouco mais de segurança e tranquilidade para os pais e responsáveis por essas crianças. É um projeto pioneiro, o primeiro projeto nosso com crianças autistas”, destacou.

O projeto Escola Inteligente e Segura começa com uma torre de segurança instalada em frente à escola com monitoramento integrado ao policiamento do município e com a central da empresa em São Paulo. Assim que as crianças entram, elas passam pelo reconhecimento facial e os pais recebem a informação em tempo real por aplicativo do Corujas do Bem.

“Todas as escolas que têm a nossa solução, a gente acaba beneficiando em termos de segurança todo o bairro. A rua toda é monitorada, o acesso à escola é monitorado”, acrescenta. Além disso, de acordo com a direção da escola, o aplicativo permitirá o envio de informações aos pais sobre a rotina da criança no Corujas do Bem, o que é feito atualmente em agenda de papel.