Projeto DengueAlert do IFSP é selecionado em chamamento nacional

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Catanduva teve seu projeto DengueAlert selecionado no Chamamento Público do Ministério da Saúde, por meio do Edital nº 1/2026 do Laboratório InovaSUS Digital, iniciativa voltada à identificação de soluções tecnológicas inovadoras para a transformação digital do Sistema Único de Saúde (SUS).

O resultado final homologado pelo Ministério da Saúde reconhece instituições habilitadas a integrar o ecossistema nacional de inovação em saúde digital.

O DengueAlert é uma plataforma tecnológica que utiliza inteligência artificial, análise de dados e georreferenciamento para monitorar e prever a evolução de casos de dengue. A solução tem como objetivo apoiar gestores públicos, profissionais de saúde e a população no enfrentamento da doença, contribuindo para ações mais rápidas e eficientes no controle epidemiológico.

Desenvolvido no âmbito do IFSP Catanduva, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o projeto já vem sendo aplicado com dados reais, permitindo a visualização da incidência da dengue por bairros, além da integração com variáveis climáticas e análises preditivas.

Com a habilitação no chamamento, o projeto passa a integrar o Laboratório InovaSUS Digital, podendo participar de futuras iniciativas de parceria, desenvolvimento tecnológico e implementação de soluções no SUS em escala nacional.

De acordo com o coordenador do projeto, Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira, a seleção representa importante reconhecimento: "Esse resultado demonstra o potencial do DengueAlert como solução inovadora e aplicável ao SUS, reforçando o papel do IFSP na geração de tecnologias que impactam diretamente a sociedade."

A iniciativa está alinhada aos eixos estratégicos do SUS Digital, especialmente nas áreas de vigilância em saúde, inteligência artificial e análise de dados, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas de saúde no Brasil.