Unimed conquista certificação máxima no Programa Ouvidoria de Excelência

A Unimed Catanduva conquistou a certificação máxima do Programa Ouvidoria de Excelência do Sistema Unimed na categoria “Excelente com Destaque”, concedida pela Unimed do Brasil. O reconhecimento tem validade de dois anos e reafirma seu compromisso com a qualidade no atendimento, a transparência e a valorização da experiência dos beneficiários.

Nesta edição do programa, a Unimed Catanduva alcançou 70 pontos, a pontuação máxima possível, superando a faixa tradicional da categoria Excelente e garantindo o selo “com Destaque”, um reconhecimento concedido apenas às ouvidorias que atingem níveis superiores de maturidade, eficiência e boas práticas.

O resultado comprova a solidez dos processos implantados desde a primeira certificação e evidencia a evolução contínua da Ouvidoria, com melhorias constantes nos fluxos de atendimento, nos canais de comunicação interna e externa e na infraestrutura da área. Esses avanços reforçam o papel estratégico da Ouvidoria dentro da cooperativa.

Além de prevenir conflitos e contribuir para a redução de custos operacionais, as práticas reconhecidas pela premiação fortalecem o relacionamento com os beneficiários, promovendo maior confiança, fidelização e satisfação, sempre com foco em um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado.

Para a ouvidora da Unimed Catanduva, Rosângela Gisse, a conquista é resultado de um trabalho coletivo: “Estou muito orgulhosa por mais essa conquista, pois ela vem coroar um trabalho árduo realizado com muito amor e dedicação, não só por mim, mas por toda a equipe. Destaco também o apoio, a confiança e o incentivo da Diretoria, fundamentais para alcançarmos a excelência com destaque. Trabalhando juntos, vamos mais longe.”