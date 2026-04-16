Unimed Catanduva mantém certificação do Sistema de Gestão da Qualidade

A Unimed Catanduva manteve, após a auditoria realizada em 2025, a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001, reforçando seu compromisso com a excelência nos serviços prestados e a melhoria contínua dos processos.

A auditoria avaliou critérios relacionados à padronização dos processos, gestão de indicadores, foco no cliente e eficiência operacional, confirmando que a cooperativa segue alinhada às boas práticas reconhecidas internacionalmente.

A manutenção da certificação é resultado do trabalho conjunto entre diretoria, lideranças e equipes, que atuam de forma integrada para garantir a qualidade dos serviços e a segurança no atendimento aos beneficiários.

Segundo o auditor responsável pelo processo, a evolução da cooperativa é perceptível ao longo dos ciclos de avaliação. “O resultado foi extremamente positivo na visão da equipe de auditores. Um resultado que nos deixa satisfeitos, como auditores, e com certeza a alta direção da Unimed Catanduva também”, ressalta.

A certificação ISO 9001 demonstra que a Unimed Catanduva adota um modelo de gestão baseado em processos, com foco na melhoria contínua, na eficiência operacional e na satisfação dos clientes.