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Unimed Catanduva mantém certificação do Sistema de Gestão da Qualidade
Foto: Divulgação/Unimed - Equipes atuam de forma integrada para garantir a qualidade dos serviços
Manutenção da ISO 9001 reforça o compromisso com a qualidade e a satisfação dos clientes
Por Da Reportagem Local | 16 de abril, 2026

A Unimed Catanduva manteve, após a auditoria realizada em 2025, a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001, reforçando seu compromisso com a excelência nos serviços prestados e a melhoria contínua dos processos.

A auditoria avaliou critérios relacionados à padronização dos processos, gestão de indicadores, foco no cliente e eficiência operacional, confirmando que a cooperativa segue alinhada às boas práticas reconhecidas internacionalmente.

A manutenção da certificação é resultado do trabalho conjunto entre diretoria, lideranças e equipes, que atuam de forma integrada para garantir a qualidade dos serviços e a segurança no atendimento aos beneficiários.

Segundo o auditor responsável pelo processo, a evolução da cooperativa é perceptível ao longo dos ciclos de avaliação. “O resultado foi extremamente positivo na visão da equipe de auditores. Um resultado que nos deixa satisfeitos, como auditores, e com certeza a alta direção da Unimed Catanduva também”, ressalta.

A certificação ISO 9001 demonstra que a Unimed Catanduva adota um modelo de gestão baseado em processos, com foco na melhoria contínua, na eficiência operacional e na satisfação dos clientes.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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