Unimed Catanduva doa respirador ao Hospital São Lourenço
Foto: Unimed Catanduva - Equipamento passa agora a integrar a estrutura hospitalar de Urupês
Iniciativa fortalece a estrutura hospitalar de Urupês e reforça o compromisso com a comunidade
Por Da Reportagem Local | 04 de fevereiro, 2026

A Unimed Catanduva, por meio do Hospital Unimed São Domingos, doou um respirador Inter 5 ao Hospital São Lourenço, em Urupês. A iniciativa integra as ações sociais desenvolvidas pela cooperativa junto à comunidade.

O equipamento, que estava em pleno funcionamento no Hospital Unimed São Domingos, passa agora a integrar a estrutura hospitalar de Urupês, contribuindo para qualificar o cuidado aos pacientes, especialmente em situações de emergência e no suporte respiratório.

Para o prefeito de Urupês, Dr. Beto Cacciari, a doação representa um importante reforço para o atendimento à população. “Agradeço, emocionado, esse gesto caridoso e fraterno do Hospital Unimed São Domingos, que nos trouxe esse equipamento de trabalho que irá beneficiar muitas famílias e nossos pacientes serão, como sempre, bem cuidados”, destacou.

De acordo com o diretor técnico do Hospital Unimed São Domingos, Dr. Marco Aurélio Guardia, a iniciativa reforça o papel social da instituição. “O aparelho será muito útil no hospital de Urupês. Estamos orgulhosos de fazer essa doação e que isso possa ajudar muitas pessoas”.

