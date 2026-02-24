Sesi Catanduva conquista certificação internacional Microsoft Showcase Schools

O Sesi Catanduva alcançou importante reconhecimento internacional ao ser certificado como Microsoft Showcase Schools, programa promovido pela Microsoft que reconhece escolas referência em inovação pedagógica e uso estratégico da tecnologia na educação.

Essa certificação pode ser comparada, no universo educacional, a um selo de qualidade semelhante às certificações ISO no setor empresarial.

Assim como empresas certificadas pela ISO passam por critérios rigorosos de gestão e excelência, as escolas reconhecidas como Microsoft Showcase são avaliadas pela qualidade das práticas pedagógicas, formação contínua dos professores, uso estruturado da tecnologia e resultados reais na aprendizagem.

Trata-se de um reconhecimento concedido apenas a instituições que demonstram, na prática, uma cultura consolidada de inovação e melhoria contínua. O programa integra uma rede mundial de escolas inovadoras que utilizam ferramentas digitais de forma estratégica para potencializar o ensino e a aprendizagem.

Mais do que ter tecnologia em sala de aula, a certificação avalia como ela é aplicada para desenvolver competências essenciais do século XXI, como pensamento crítico, criatividade, colaboração, comunicação e resolução de problemas.

Com essa qualificação, o Sesi Catanduva passa a integrar uma rede internacional de instituições que compartilham boas práticas e projetos educacionais de alto impacto.

Entre os principais benefícios estão o ensino alinhado às demandas do mundo contemporâneo, maior preparo para o mercado de trabalho e ensino superior, atualização constante das metodologias, reconhecimento institucional em nível global, e valorização da educação de Catanduva no cenário nacional e internacional.