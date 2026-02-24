ACE faz assembleia para eleger nova diretoria na próxima terça-feira

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva – ACE realizará Assembleia Geral Ordinária na próxima terça-feira, dia 3 de março, para eleição dos membros da Diretoria, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal para o próximo biênio, de março de 2026 a março de 2028.

A primeira convocação será às 18h30, com presença mínima de 1/3 dos associados contribuintes, e a segunda convocação ficará para 30 minutos depois, com qualquer número de associados.

A Ordem do Dia tratará sobre a aprovação das contas da diretoria referentes ao exercício social do ano passado, acompanhadas do relatório e parecer do Conselho Fiscal, seguida do processo de votação, que deverá perdurar no mínimo por 1 hora e, no máximo, por 2 horas.

Nesta segunda-feira, 23, foi protocolado na ACE o registro da Chapa 01 - Resiliência, que tem o atual presidente Fabio Manzano como candidato à reeleição, trazendo como novidade a vice-presidente Luciana de Souza Cione Basto, função hoje ocupada por Christian Pizarro.

Completam a diretoria Lucas Boso, como 1º Tesoureiro, Christian Pizarro, 2º Tesoureiro, Marcelo May Spina, 1º Secretário, Fábio Rossi, 2º Secretário, e Rogério Keidel Spada, Assessor de Relações Públicas. Ao todo, somando conselheiros e apoiadores honorários, são quase 60 membros.

A Chapa Resiliência propõe “10 pilares do compromisso ACE - Rumo ao Futuro”, defendendo visão moderna e estratégica na condução da associação. “Nossos valores são a base para uma gestão que entrega resultados reais e fortalece o empreendedorismo local”, ressalta.

Conforme calendário da eleição da ACE, o prazo para registro de novas chapas se encerra nesta terça-feira, 24 de fevereiro. A votação será realizada na sede da entidade, na rua Alagoas, 137.