Diretora de escola de Tabapuã é selecionada para imersão na Espanha

Professores e diretores de escolas estaduais de São Paulo participarão, entre os dias 21 e 28 de fevereiro, de um curso de aperfeiçoamento na Espanha. A viagem marca o módulo internacional da 1ª edição do programa Escola de Gestão, iniciativa da Seduc-SP em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A diretora da EE Cap. Horário Antonio do Nascimento, de Tabapuã, professora Aureli Martins Sartori de Toledo, é a única representante da região na comitiva.

O grupo, formado por 39 professores e diretores cursistas com alto desempenho acadêmico e 10 diretores mediadores, participará de uma imersão em práticas de gestão escolar europeias. A viagem é um reconhecimento por desempenho acadêmico e dedicação à formação, que alcançou 15 mil gestores das escolas estaduais paulistas, nas 91 Unidades Regionais de Ensino.

"O módulo foi pensado como uma experiência formativa especial, que amplia horizontes e inspira novas práticas", informa a subsecretária da Efape (Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo), Daniela Tessele. Durante a semana em solo espanhol, os educadores terão contato com soluções inovadoras para os desafios da educação pública, visando à ampliação de repertório para aplicação nas escolas.

A Educação de SP criou o programa Escola de Gestão no ano passado. No primeiro ano, 15 mil gestores estavam matriculados no curso de formação criado pela Efape, em parceria com a FGV. A proposta é diagnosticar problemas, propor soluções e implementar melhorias que promovam uma gestão eficiente, colaborativa e que resulte em aumento dos indicadores educacionais.

A formação é baseada no método de estudo de caso — adaptado do modelo criado pela Universidade de Harvard para a realidade das escolas públicas paulistas—, com aulas online e avaliações realizadas e entregues após as aulas.