Marapoama capacita equipes para garantir mais proteção nas escolas

A Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde de Marapoama, promoveu treinamento e formação voltado à capacitação de profissionais, com foco na chamada Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018).

A iniciativa, realizada na última quinta-feira, dia 19, teve como objetivo qualificar os participantes para atuarem em situações de emergência no ambiente escolar, especialmente em casos que exijam noções básicas de primeiros socorros.

Segundo informações da Secretaria de Educação, a ação integra as políticas públicas voltadas à promoção da saúde e à garantia de um ambiente escolar mais seguro e preparado para eventuais ocorrências.

“A formação reforça o compromisso da administração municipal com a segurança, a prevenção de acidentes e a proteção da vida de alunos e servidores da rede de ensino”, ressalta.

Contratos e Licitações

Funcionários da Prefeitura de Marapoama participaram de Capacitação em Licitações e Contratos Administrativos com intuito de aprimorar os conhecimentos técnicos dos profissionais envolvidos nos processos administrativos, além de fortalecer as boas práticas na gestão pública.

A capacitação foi ministrada pela advogada Neiva Daniela Neves, especialista em licitações e contratos administrativos. “A participação dos servidores é de extrema importância para o aperfeiçoamento dos procedimentos internos, garantindo maior eficiência, transparência e conformidade nas contratações públicas”, afirma o prefeito Lourenço Lorenceti.