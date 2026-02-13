Unimed Catanduva doa computadores, monitores e nobreaks à Efivi

A Unimed Catanduva, por meio do departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), realizou nova doação de equipamentos eletrônicos à Efivi - Eficiente Visual, organização que atua na inclusão social e digital por meio da tecnologia. Nesta entrega, foram doados computadores, monitores e nobreaks, que irão reforçar a estrutura utilizada nos cursos e nas atividades desenvolvidas pela instituição.

Os equipamentos serão utilizados tanto nas aulas práticas quanto no processo de reaproveitamento e destinação correta dos materiais, que faz parte do trabalho sustentável realizado pela ONG. A Efivi oferece cursos gratuitos de eletrônica e capacitação tecnológica, atendendo pessoas de diferentes perfis, desde jovens em formação até adultos e aposentados que buscam novos conhecimentos.

A parceria com a Unimed Catanduva tem sido fundamental para a continuidade dos projetos. Além de contribuir com o descarte ambientalmente correto dos equipamentos, a iniciativa amplia as oportunidades de aprendizado e inclusão, possibilitando que mais pessoas tenham acesso à tecnologia.

“A ação reforça o compromisso da Unimed Catanduva com a responsabilidade social, a sustentabilidade e o desenvolvimento da comunidade, apoiando projetos que transformam equipamentos em ferramentas de capacitação e mudança de vida”, destaca a operadora.