Estudantes promovem conscientização sobre doação de sangue e medula óssea

O curso de Biomedicina da Unifipa realiza, no dia 31 de março, às 19h30, na Sala Movimento e Saúde, no campus sede, ação de conscientização sobre doação de sangue e cadastro de doadores de medula óssea. A atividade é direcionada a alunos, professores e colaboradores.

A iniciativa tem como objetivo levar informações aos estudantes sobre a importância da doação de sangue e incentivar a participação em campanhas que contribuem para o atendimento de pacientes que dependem desse tipo de procedimento para tratamento de diversas doenças.

A programação terá a participação da Profa. Larissa Marchi, além da aluna Sofia Laura Leussi e envolverá integrantes da Lahbs – Liga de Hematologia e Banco de Sangue e do C.A.C.G. – Centro Acadêmico Cavazzana Gonçalves, em parceria com o Hemonúcleo de Catanduva.

Durante o encontro serão apresentadas informações sobre o processo de doação de sangue, sua importância para os serviços de saúde e como os estudantes podem contribuir como doadores.

Ao final, os participantes terão a oportunidade de realizar tipagem sanguínea, atividade que permitirá aos alunos conhecerem seu tipo sanguíneo. Além disso, a ação contará com coleta de cadastros para doação de medula óssea, em parceria com o Hemonúcleo de Catanduva.

O cadastro consiste no registro de dados dos voluntários interessados em integrar o banco nacional de doadores, ampliando as chances de compatibilidade para pacientes que necessitam de transplante.

Em parceria com o Hemonúcleo de Catanduva, a ação também será realizada no 14º Mentoring Unifipa Catanduva, no dia 7 de abril, a partir das 19h, na Sala Movimento e Saúde, onde serão coletados cadastros de interessados em se tornarem doadores de medula óssea.