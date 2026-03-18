Bancos de sangue da região têm estoques críticos e buscam doadores

O Hemocentro de São José do Rio Preto e o Hemonúcleo de Catanduva enfrentam momento crítico para seus estoques de sangue, principalmente dos tipos O negativo e O positivo. Os níveis estão abaixo do ideal para atender a demanda. A escassez compromete diretamente procedimentos médicos essenciais como transplantes, tratamentos oncológicos e o atendimento a pacientes com doenças crônicas graves, como anemia falciforme e talassemia.

“Estamos passando por um momento crítico que nunca vivemos. A queda nas doações foi muito grande, de 100 para apenas 60 doadores por dia. O ideal seria no mínimo 150”, alerta o diretor administrativo do Hemocentro, Dr. Octávio Ricci Jr.

Todos os tipos sanguíneos são necessários. A doação deve ser um ato altruísta e voluntário. “Cada doador pode ajudar a salvar até quatro vidas. E doar é seguro” explica o diretor.

No final de fevereiro, a Agência Transfusional da Fundação Padre Albino já havia emitido alerta sobre a falta do sangue do tipo O negativo, utilizado em situações de emergência.

Para doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 com autorização dos responsáveis), pesar mais de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. Antes da coleta, o voluntário passa por triagem clínica.

“Cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pessoas. É um gesto simples, mas que tem um impacto imenso para quem está em tratamento ou passando por um procedimento de urgência”, destaca a biomédica coordenadora das agências transfusionais da FPA, Débora Ribas Diniz.

ATENDIMENTO

O Hemocentro de Rio Preto funciona de segunda a domingo, das 7h às 13h. Além disso, os doadores estão isentos da taxa de estacionamento, podendo estacionar no Hospital de Base. Para isso, é necessário apresentar o comprovante de doação. No Hemonúcleo de Catanduva, o atendimento é de terça-feira a domingo, das 7h às 13h, na rua 13 de Maio, 974, no Centro.