Instituto Federal abre inscrições para curso de Cuidador de Idoso

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - câmpus Catanduva, em parceria com o Senac, abriu inscrições para o curso de extensão de Cuidador de Idoso, com aulas presenciais de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30. Os interessados devem se cadastrar no site do IFSP Catanduva até 8 de abril, preenchendo formulário eletrônico. O endereço é https://ctd.ifsp.edu.br.

Para concorrer às vagas, é preciso ter ensino fundamental completo e, no mínimo, 18 anos de idade. Outra exigência é a renda familiar mensal per capita de até R$ 3.242. São oferecidas 20 vagas ao todo, sendo 14 para ampla concorrência, 5 para pretos, pardos e indígenas e 1 para candidatos com deficiência. As atividades serão de 4 de maio a 10 de julho.

A seleção dos candidatos ocorrerá por ordem de inscrição que classificará, automaticamente, os primeiros inscritos que atenderem aos requisitos. De acordo com cronograma, a divulgação da lista de selecionados e classificados em lista de espera será no dia 10 de abril, com matrículas até o dia 30. Para obter o certificado, será preciso alcançar mínimo de 75% de frequência.

O curso de Cuidador de Idoso propicia qualificação para auxiliar idosos com diferentes níveis de dependência, abordando temas como higiene e conforto, mobilidade e segurança, alimentação, administração de medicamentos, além de aspectos sociais e legais. O aluno será preparado para atuar no mercado de trabalho com zelo à integridade física e psicológica do paciente idoso.