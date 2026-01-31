Geral
Unifipa retoma aulas para alunos veteranos na próxima semana
Foto: Divulgação/FPA - Cursos da Unifipa retomam atividades entre os dias 2 de fevereiro e 2 de março
Primeiros a voltarem serão os estudantes do curso de Medicina, na segunda-feira
Por Da Reportagem Local | 31 de janeiro, 2026

O Centro Universitário Padre Albino - Unifipa inicia o ano letivo de 2026 a partir da próxima semana com a retomada das atividades acadêmicas nos campi Sede e São Francisco, em Catanduva.

O retorno começa pelo curso de Medicina. Os estudantes do 2º ao 6º ano retomam as aulas na segunda-feira, 2, em período integral. Na mesma data, os alunos do 5º ano participarão de cerimônia que marca o início do Internato Médico, etapa considerada uma das mais importantes da formação, por possibilitar o contato direto com a rotina profissional e os desafios da prática médica.

No dia 5 de fevereiro será a vez dos alunos veteranos dos cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Engenharia Agronômica retornarem às atividades acadêmicas.

Já os ingressantes do primeiro ano do curso de Medicina iniciam as aulas no dia 23 de fevereiro, em período integral. Por fim, os estudantes das primeiras séries dos demais cursos de graduação começam o ano letivo a partir do dia 2 de março, no período noturno.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
