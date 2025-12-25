Unifipa renova parceria com plataforma de idiomas e abre inscrições

O Centro Universitário Padre Albino - Unifipa renovou a parceria com a plataforma belga de ensino de idiomas Altissia Language Courses, com foco na ampliação das ações de internacionalização e no atendimento à demanda por capacitação em línguas estrangeiras. A nova turma tem início previsto para o mês de março de 2026.

O curso é destinado a alunos, docentes e egressos da Unifipa, estudantes do Colégio Catanduva e colaboradores da Fundação Padre Albino. A plataforma oferece acesso a conteúdos em 25 idiomas, permitindo que os participantes escolham a língua de interesse e, se desejarem, realizem o estudo de mais de um idioma simultaneamente.

O programa é estruturado para atender diferentes níveis de conhecimento, com metodologia adaptável ao perfil de cada usuário. O investimento anual é de R$ 175, que pode ser feito via boleto bancário ou Pix, e inclui acesso a material didático digital por meio da plataforma reconhecida internacionalmente.

As inscrições seguem abertas até 27 de fevereiro, com vagas limitadas, pelo site unifipa.com.br/cursoslivres. Para esclarecer dúvidas e obter informações, os contatos são o telefone 17 3311-3328, WhatsApp 17 99789-9449 ou e-mail atendimento@unifipa.com.br.

De acordo com a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Unifipa, Profa. Dra. Ana Paula Girol, caso não seja atingido o número mínimo de inscritos, o valor pago será devolvido, conforme a política de garantia do curso.