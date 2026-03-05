Unifipa promove eventos para recepcionar alunos e médicos residentes

O Centro Universitário Padre Albino - Unifipa iniciou o ano letivo de 2026 com evento integrativo voltado aos calouros dos cursos de graduação. A recepção foi realizada no dia 2 de março, no campus sede, reunindo ingressantes, gestores, coordenadores e colaboradores da instituição.

Os novos alunos foram recepcionados pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), que entregou mimos de boas-vindas. A cerimônia de abertura teve a participação do diretor de Educação da Fundação Padre Albino, Bruno Dias, que representou o reitor da Unifipa, Dr. Nelson Jimenes. Ele destacou a importância do início da trajetória acadêmica e desejou aos estudantes um percurso marcado por aprendizado e realizações.

Na sequência, a pró-reitora de Ensino de Graduação, Extensão, Assuntos Comunitários e Educação a Distância, Profa. Dra. Andreia de Haro Moreno, apresentou informações sobre a estrutura da graduação e ressaltou a proximidade da gestão acadêmica com os alunos, reforçando o papel dos coordenadores de curso no acompanhamento da vida universitária.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Ana Paula Girol abordou as principais diretrizes acadêmicas da instituição, incentivando os ingressantes a aproveitarem as oportunidades oferecidas pela universidade e mencionou o poema “Esperança”, de Mário Quintana, como reflexão sobre o encerramento de ciclos e o início de novas etapas.

Coordenadores de todos os cursos deram as boas-vindas aos estudantes, apresentando informações sobre as respectivas áreas de formação e atuação profissional. Integrantes do NAP também se apresentaram, detalhando os serviços oferecidos nas áreas de inclusão e acessibilidade, apoio psicopedagógico, atividades culturais e relacionamento.

Encerrando o evento houve apresentação musical da banda Neurodrive, formada pelo professor de Medicina Maurício Arruda, pelo docente de Biomedicina Lucas Azevedo e pelo aluno de Psicologia André Franco. A atividade cultural marcou o fechamento da programação.

RESIDÊNCIA MÉDICA

A Unifipa/Fameca também realizou a recepção a 64 novos médicos residentes selecionados por meio de processo seletivo nacional para 14 especialidades médicas. O encontro reuniu direção, preceptores e equipe administrativa da instituição e dos hospitais da Fundação Padre Albino.

O reitor da Unifipa, Dr. Nelson Jimenes, destacou a estrutura física e assistencial dos hospitais próprios e a importância da Residência Médica para a formação profissional e para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa na região.

Também participaram da acolhida o diretor de Educação, Bruno Dias; o coordenador do curso de Medicina da Unifipa/Fameca, Prof. Dr. Jorge Luis Valiatti; a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Ana Paula Girol; o diretor médico dos Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, Dr. Luís Fernando Colla, e o gerente de Práticas Médicas, Dr. Raphael de Oliveira Zuanazzi.

Segundo o coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME), Dr. Eduardo Marques da Silva, o período de residência é etapa essencial da formação médica, com acompanhamento de equipe multiprofissional e supervisão técnica nas atividades práticas.