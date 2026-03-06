Dia da Mulher tem serviços e música neste sábado na Praça da Matriz

A Prefeitura de Catanduva realiza neste sábado, dia 7, das 9h às 13h, na Praça da Matriz, o evento “Dia Delas”, uma manhã dedicada ao cuidado, à informação, à integração e à valorização das mulheres. A programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher reunirá diversos parceiros que estarão no local oferecendo atendimentos gratuitos e ações voltadas ao bem-estar feminino.

Toda a área do evento será coberta, garantindo abrigo contra o sol para o público que passar pelo local. Haverá estandes do poder público, instituições de ensino e iniciativa privada.

Durante o evento, serão oferecidas orientações sobre saúde da mulher, testagens e vacinação; informações sobre direitos e enfrentamento à violência; acolhimento psicológico; dicas nutricionais e avaliação corporal; saúde bucal e aferição de pressão arterial; informações sobre gestação e atuação da doula; distribuição de mudas; e abordagem sobre empreendedorismo.

Participam da programação Imes, Unifipa, Padre Albino Saúde, Senac, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, entre outros parceiros.

Além dos serviços, o evento também contará com momento cultural. A partir das 10h, haverá show com Gabi e Neto, trazendo música e animação para a manhã especial.

“A proposta é proporcionar uma manhã completa de serviços, cuidado e fortalecimento da mulher, reunindo informação, acolhimento e entretenimento em um só espaço. Venha viver esse momento especial”, convida a Prefeitura de Catanduva.