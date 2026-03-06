Interior paulista recebe ações de arte e cultura promovidas pelo Sesc

Representantes de cidades do interior paulista se encontram nesta sexta-feira, 6, no Sesc Birigui para o lançamento oficial do Circuito Sesc de Artes 2026. O evento marca o início de uma nova edição do projeto, que levará ações gratuitas de circo, música, dança, teatro, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias a espaços públicos de 133 municípios do estado.
Realizado pelo Sesc São Paulo, com apoio dos sindicatos do comércio e das prefeituras, o circuito transforma ruas e praças em grandes palcos a céu aberto. Na região atendida pelas unidades do Sesc Birigui, Sesc Catanduva, Sesc Thermas de Presidente Prudente e Sesc Rio Preto, o projeto passa por dezenas de cidades, com roteiros que contemplam diferentes linguagens artísticas.
Entre os destaques estão o espetáculo circense “Sem Rótulos – Jam Session”, do Coletivo Nós por Nós; a intervenção “Matcha”, do Grupo Oculto do Aparente; o musical “Ladeira das Crianças”, com o Grupo Rosas Periféricas; além de discotecagens com DJ Camiska e DJ Kayque.
No campo das artes visuais, o público poderá participar das oficinas “Criaturas Fantásticas – Arte Colagem Manual” e “Estampando com Serigrafia”, do coletivo Amarelo Gráfico. A música também marca presença com o show “Multiplicando Saberes”, do Grupo Baque Caipira. Já o circo ganha destaque com o espetáculo “Lótus”, da Cia Lótus.
A literatura integra a programação com a mediação de leitura “Quintal da Palavra”, das Mandingueiras da Pracinha, enquanto o teatro ocupa a praça com a intervenção “Abre Praça: Brincadeiras Folclóricas”.
Com o lema “Arte na rua para todas as pessoas”, a 18ª edição convida o público, entre 21 de março e 26 de abril, a vivenciar encontros e experimentações culturais em ambientes públicos, fortalecendo a convivência e a ocupação qualificada dos territórios.
Realizado desde 2008, o Circuito Sesc de Artes consolida-se como uma das maiores ações de circulação cultural do estado, ampliando o alcance institucional para cidades que ainda não contam com unidade física do Sesc. Em 2026, serão mais de mil atividades gratuitas distribuídas ao longo de seis finais de semana consecutivos.
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