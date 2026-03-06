Saec oferece palestra e ações de bem-estar a colaboradoras

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) realizará programação especial voltada às suas colaboradoras, nesta sexta-feira, 6. Cerca de 50 servidoras participarão de um encontro dedicado à valorização, inspiração e bem-estar feminino no ambiente de trabalho.

A programação terá início às 8h com a palestra “Seja a inspiração para outras mulheres”, que abordará o protagonismo feminino, a importância do apoio entre mulheres e o papel de cada uma como agente de transformação na sociedade e no ambiente profissional.

Na sequência, às 9h, será oferecido coffee break para integração entre as participantes. Às 9h20, acontece a palestra “O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional”, que trará reflexões sobre organização do tempo, saúde emocional e estratégias para conciliar as diferentes responsabilidades do dia a dia.

Segundo a Saec, a iniciativa busca reconhecer a dedicação das colaboradoras da autarquia e promover um momento de aprendizado, troca de experiências e valorização das mulheres que contribuem diariamente para os serviços prestados à população de Catanduva.