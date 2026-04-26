Unifipa participa da conferência internacional de saúde na Etiópia

A Unifipa participará da 6ª Conferência Internacional sobre Produtos Naturais e Saúde Humana (ICNPHH-6), que será realizada entre 29 de abril e 2 de maio, na cidade de Adama, na Etiópia, continente africano. O evento reunirá pesquisadores, docentes e estudantes de diferentes países com foco em pesquisas na área de produtos naturais e suas aplicações na saúde humana.

A instituição de Catanduva será representada pela pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Ana Paula Girol, que participará como palestrante plenária. A docente apresentará a palestra “Potencial terapêutico multitarget de Garcinia brasiliensis: da atividade anti-inflamatória à antitumoral”, abordando pesquisas relacionadas ao uso de produtos naturais em aplicações terapêuticas.

A ICNPHH-6 é sediada pelo Instituto de Ciências Farmacêuticas da Adama Science and Technology University (ASTU) e coorganizada pelo Bio and Emerging Technology Institute e pelo Armauer Hansen Research Institute, instituições da Etiópia. O evento ocorre na cidade de Adama, na região de Oromia, considerada um importante centro urbano e comercial do país.

Criada em 2020, a conferência ICNPHH tem se consolidado como espaço internacional de intercâmbio científico. As edições anteriores foram na University of Delhi, na Índia (2020 e 2022), na própria Unifipa, em Catanduva (2023), marcando o início da realização da conferência de maneira global, na Universidade de Aveiro, em Portugal (2024), e na Hunan University of Chinese Medicine, na China (2025).

Com o tema “Pesquisa em Produtos Naturais para a Saúde Global, o Bem-Estar e o Desenvolvimento Sustentável”, a edição de 2026 tem como proposta ampliar a colaboração internacional e incentivar pesquisas nas áreas de química de produtos naturais, farmacologia e campos correlatos. A programação inclui apresentações científicas, palestras e atividades voltadas à troca de conhecimento e ao fortalecimento de parcerias acadêmicas.

Entre os objetivos também estão o intercâmbio científico, o estímulo à colaboração interdisciplinar, o desenvolvimento de aplicações clínicas e em saúde pública a partir de pesquisas laboratoriais e o incentivo ao uso sustentável e baseado em evidências de plantas medicinais.

A conferência terá palestrantes de diversos países, como Brasil, China, Índia, Etiópia e Portugal. A iniciativa reforça o caráter global da ICNPHH, reunindo instituições acadêmicas e centros de pesquisa em torno de discussões sobre saúde, inovação científica e sustentabilidade.