Unifipa incentiva o aleitamento materno durante o mês das mães

Durante o mês de maio, em alusão ao Mês das Mães, o Ambulatório de Aleitamento Materno do curso de Medicina da Unifipa/Fameca, no Hospital Emílio Carlos, realiza ações voltadas ao incentivo, orientação e acolhimento de mães no período de amamentação.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a importância do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê, além de destacar o papel da rede de apoio durante essa fase. Os atendimentos são realizados no próprio Ambulatório de Aleitamento Materno e incluem acompanhamento individualizado às mães e bebês.

As atividades têm a participação de alunos do 4º ano do curso de Medicina, sob supervisão da docente responsável pelo ambulatório, Ludimila Ferreira da Cruz.

Segundo a organização, as ações buscam oferecer suporte especializado às mães, auxiliando em dúvidas e dificuldades relacionadas à amamentação, além de orientar familiares e acompanhantes sobre a importância do apoio no processo.

O aleitamento materno é recomendado por órgãos de saúde devido aos benefícios nutricionais, imunológicos e emocionais proporcionados ao bebê. Para as mães, a amamentação também pode contribuir para a redução de riscos de algumas doenças e para o fortalecimento do vínculo afetivo com o filho.

Além da assistência prestada às pacientes, a ação possui caráter acadêmico, permitindo aos estudantes vivência prática no atendimento humanizado e no acompanhamento do binômio mãe-bebê.

De acordo com a docente responsável, o ambulatório busca acolher as mães de forma individualizada, respeitando as necessidades de cada família e oferecendo suporte durante o período de amamentação.